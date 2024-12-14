İş insanına ofiste infaz

Denizli Pamukkale'ye bağlı Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında korkunç bir cinayet yaşandı. Aralarında ticari faaliyet bulunan Hasan Arat (48) bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun (69) işletmesinde bulunan ofise geldi. İş insanının tesis içerisinde bulunduğu sırada görevli kadın personellerle bağırmaya başlayan Hasan Arat'ı fark eden Gündoğdu, ofise gelerek duruma müdahale etti.

YEĞENİ DE YARALANDI

İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen Hasan Arat tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek belinden çıkarttığı silahla iş insanı Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Osman Gündoğdu'nun yaralandığı esnada yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, elinde silah bulunan Arat'a müdahale etmek istedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu (48) da kasık ve bacağından yaralandı. İş insanı Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan Arat işletmeye geldiği aracıyla olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran kadın çalışanların ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Gündoğdu'nun ise ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan Hasan Arat ise polis ekipleri tarafından yakalandı.