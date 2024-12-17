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Haberler Denizli Yoğun sis kazaya neden oldu! 3 polis yaralandı

Yoğun sis kazaya neden oldu! 3 polis yaralandı

Denizli’de meydana gelen yoğun sis nedeniyle önünü göremeyen bir otomobil sürücüsü, bölgede bulunan polis aracına çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Yoğun sis kazaya neden oldu! 3 polis yaralandı

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Tavas makası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle bölgede bulunan trafik ekip aracına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları Ö.E., B.G. ve M.T., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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