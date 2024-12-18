HGS’yi ’şakacıktan’ çökertmişler

PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüpheli şahısların ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi.

Siber saldırganlardan birinin Denizli'de, diğerinin ise Mersin'de yaşadığı tespit edildi. Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de kıskıvrak yakaladı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, "Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin 'Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı" denildi.