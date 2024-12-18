"Paran sahte" diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Ramazan F. ile kendisini üsteğmen olarak tanıtarak irtibata geçen şüpheli, yaşlı adamı dolandırıcılık olayına karıştığını yalanıyla korkuttu.



Ramazan F.'ye evinde bulunan paraların sahte olduğunu ve inceleme yapılması için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek ikna eden şüpheli, yaşlı adamın 59 bin 600 TL'sini alarak kayıplara karıştı. Sahte askeri personelin geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.