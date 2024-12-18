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Haberler Denizli "Paran sahte" diyerek yaşlı adamı dolandırdı

"Paran sahte" diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendini üsteğmen olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamı 'evindeki paraların sahte olduğu' yalanıyla kandırarak 59 bin 600 TL dolandırdı.Sahte üsteğmen, JASAT dedektiflerinin takibi sonucu Aydın'da kıskıvrak yakalandı.

İHA

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Paran sahte diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşlı adamı 'evindeki paraların sahte olduğu' yalanıyla kandırarak 59 bin 600 TL dolandıran sahte üsteğmen, JASAT dedektiflerinin takibi sonucu Aydın'da yakalandı.

Paran sahte diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Yahşiler Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Ramazan F. ile kendisini üsteğmen olarak tanıtarak irtibata geçen şüpheli, yaşlı adamı dolandırıcılık olayına karıştığını yalanıyla korkuttu.

Ramazan F.'ye evinde bulunan paraların sahte olduğunu ve inceleme yapılması için kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek ikna eden şüpheli, yaşlı adamın 59 bin 600 TL'sini alarak kayıplara karıştı. Sahte askeri personelin geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Paran sahte diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Yaşlı adamı dolandıran şüphelinin yakalanması amacıyla jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Tavas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şüphelinin 30 yaşındaki Mazlum D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyon sonucunda Aydın'daki adresinde yakalanan Mazlum D., gözaltına alındı. Mazlum D.'nin adresinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve dolandırıcılığa konu materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mazlum D., Tavas Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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