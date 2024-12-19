Denizli’de konut satışları arttı

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Yabancılara Kasım ayında 2 bin 151 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu.

DENİZLİ'DE KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Denizli'de de konut satışları geçen yılın Kasım ayına göre artış gösterdi. Denizli'de geçen yıl Kasım ayında konut satışı bin 110 iken, bu yıl aynı ayda 931 adet artarak 2 bin 41 adet oldu.

Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Kasım ayına göre bin 429 iken bu yıl 2 bin 560, Afyonkarahisar'da 704 iken bu yıl bin 22, Aydın'da bin 778 iken bu yıl 2 bin 703, Uşak'ta 337 iken bu yıl 619, İzmir'de 5 bin 105 iken bu yıl 8 bin 583, Kütahya'da 463 iken bu yıl bin 70, Muğla'da bin 262 iken 2 bin 126 adet olarak gerçekleşti.