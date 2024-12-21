Antik kentteki yazıtlar ortaya çıkardı! Tiyatrolar bu amaçla kullanılıyormuş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki yazıtlar, kentteki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu ile 1884 yıllık Kuzey Tiyatrosu'nun kullanım amaçlarını ortaya çıkardı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan ve milattan önce 2. yüzyılda yapılan 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu, milattan sonra 3. yüzyıldaki depremin ardından restorasyon geçirdi, 7. yüzyıldaki depreme kadar kullanıldı.
Kuzey Tiyatrosu ise artan kent nüfusuna Batı Tiyatrosu cevap veremeyince, tamamen mermerden ikinci tiyatro olarak milattan sonra 2. yüzyılda yapıldı.
Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı desteğiyle 2019 yılında Batı Tiyatrosu'nda başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.
Oturma basamaklarının neredeyse orijinal halde toprak altından çıkarılmasıyla seyircilerini 1600 yıl sonra ağırlamaya başlayan tiyatro, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.