Antik kentteki yazıtlar ortaya çıkardı! Tiyatrolar bu amaçla kullanılıyormuş

Tiyatroda devam eden restorasyonun titizlikle yürütüldüğünü, kalıntılar arasında tiyatro hakkında yazıtların da bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Batı Tiyatrosu, Helenistik bir tiyatro. Bunun yanında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Kuzey Tiyatrosu da var. Yazıtlardan Batı Tiyatrosu'nun erken dönem tiyatrosu olması yanında aynı zamanda bir devlet tiyatrosu olduğunu öğrendik. Buradaki birçok yazıtta bir kamu tiyatrosu olduğu ve özellikle de kamu adına, halk için birçok ücretsiz etkinlik yapıldığı yer alıyor. Daha çok iş adamları tarafından kullanılan Kuzey Tiyatrosu'nun ise paralı etkinliklere ev sahipliği yaptığını artık biliyoruz. İki tiyatronun da nedenini artık öğrenmiş olduk."

Şimşek, Batı Tiyatrosu'nun iki yıllık süreçte uluslararası restorasyon kriterlerine göre düzenlendiğini, 2022'de tamamıyla halka ve etkinliklere açıldığını belirterek, "Kamunun tiyatrosuydu binlerce yıl önce, şimdi de kamu etkinlikleri burada yapılıyor." şeklinde konuştu.