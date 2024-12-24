CHP’li belediyedeki yolsuzluğa suç duyurusu

DENİZLİ'DE AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde görevli 8 personel ve bir mimar hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Merkezefendi Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verdiği belirtildi. Canbaz ve beraberindekiler dün Denizli Adalet Sarayı'na giderek 8'i Merkezefendi Belediyesi'nde görevli 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

USULSÜZLÜKLER DOSYADA

ADLİYE binası önünde açıklama yapan Canbaz, ekim ayında belediye meclisinde gündeme gelen İmar Müdürlüğü bünyesinde yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin Merkezefendi Kaymakamlığı'nın ilgili personel hakkında soruşturma izni verdiğini kaydetti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan

İzne yapılan itirazın da İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.Açıklamasında belediyede görevli bir müdür, iki mimar, iki inşaat mühendisi, bir jeoloji mühendisi, bir harita kadastro teknikeri ve bir inşaat teknikeri ile serbest olarak görev yapan bir mimar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Canbaz, "İmar yolsuzluğunda akla gelebilecek kat artışı, çekme mesafelerinin kaldırılması, olmayan hususların varmış gibi gösterilmesi gibi onlarca usulsüzlük dosya içinde yer almıştır. Belediye imar işlerinin birilerine peşkeş çekilmesi söz konusudur. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yolsuzluk yapanlara sahip çıkar şekilde tutum sergilemiştir. Süreç partimiz tarafından sürecin sonuna kadar takip edilecektir" ifadelerini kullandı.