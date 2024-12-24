Denizli barosu avukatlara özel yaptırdığı köprüye kilit vurdu

DENİZLİ Merkezefendi'de itfaiye müdürlüğünün bulunduğu sokağı Adalet Mahallesi'ne bağlayan dere yatağına Denizli Barosu tarafından yaptırılan demir köprü, adaletsizliğin simgesi haline geldi. Baronun, avukatlar adliyeye kestirme yoldan ulaşabilsin diye yaptırdığı köprüyü kullanmak isteyenler karşılarında asma kilit görünce büyük şok yaşadı. İtirazlar üzerine Merkezefendi Belediyesi, köprünün kamusal alanda olması nedeniyle vatandaşa açılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

MESAİ SAATLERİNDE AÇIK

İTİRAZLAR üzerine Denizli Barosu, köprüyü geçişlere açmaya başladı.

Ancak 40 metre uzunluğundaki köprünün iki yakasına asılan kilitlerin sadece mesai günlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında görevliler tarafından açıldığını, hafta sonlarında ise tamamen kapalı tutulduğunu anlatan Arzu Özkan, "Yayalar, dere yatağından dolayı karşıya geçemediği için daha uzun olan başka bir güzergahı kullanmak zorunda kalıyor. Yetkililerle defalarca görüştük ama sonuç alamadık" dedi.

Yapılan��n çifte standart olduğunu söyleyen Arzu Özkan, "Adaleti temsil eden Denizli Barosu gibi bir kuruma böyle bir kanunsuzluk yakışmıyor" dedi.

Belediye ekipleri köprüye gelip yerinde inceleme yaptı. Dere yatağının kamu alanı olduğuna ilişkin görüşlerini baroya bildirip, köprünün vatandaşa açılmasını istedi