Ayşe hanım bağ evinde yangına kurban gitti

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir bağ evi küle döndü. Evin enkazında tamamen yanmış bir kadın cesedi bulundu. Olay, Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal mahallenin merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Avşar mevkiinde bulunan İ.A.'ya ait bağ evinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bağ evini saran alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı.

Ayşe Uçar

OTOPSİ YAPILACAK

Yanan bağ evinde inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, harabeye dönen tek katlı binanın enkazında bir kadına ait cansız bedene ulaştı. Yapılan incelemeler neticesinde, tamamen yanmış cesedin 55 yaşındaki Ayşe Uçar isimli kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşe Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir kadının hayatını kaybettiği şüpheli yangınla ilgili olarak çalışmalarının devam ettiği bildirildi.