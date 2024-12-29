'Beyaz cennet' 2025'e dolu girecek

Şen, Pamukkale'de gelecek yıl da iyi bir turizm sezonu beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 yılında da biz iyi bir sezon bekliyoruz. Gece müzeciliği de Denizli'ye ciddi anlamda katkı sağladı. Yeni yılda çok iyi bir tanıtımla Denizli'ye katkılarını göreceğiz. Yine bölgemizde belki Avrupa'nın en iyi fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerinden bir tanesi açıldı. Bu da ilgi görüyor. Sağlık turizmi açısından da ülkemize gelenlerin Denizli'ye ve Pamukkale'ye de rağbet ettiğini göreceğiz. Tedavi edici özelliği ön plana çıkan Hierapolis, dün olduğu gibi bugün de hem yerli hem yabancı insanlara sıhhatini kazandırmaya devam edecek."

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