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Denizli'de kaçak atıklar az daha ormanı yakıyordu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alana yakın bir noktaya dökülen kaçak atıkların tutuşturulması sonucu başlayan yangın paniğe yol açtı. Metrelerce yükselen alevlere ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İHA

Giriş Tarihi:

Denizli’de kaçak atıklar az daha ormanı yakıyordu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın bir mesafeye kaçak olarak dökülen büyük bölümü plastik izolasyon malzemesi ve strafor olan atıklar, henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi. Genç çam ağaçlarının bulunduğu ağaçlandırma sahasından yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükselen alevlere kısa süre müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Denizli’de kaçak atıklar az daha ormanı yakıyordu

Orman sahasının hemen yanı başında çıkan yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kaçak atıkların tutuşturulmasıyla başlayan yangına ait görüntüleri paylaşan görgü tanıkları, yaşanabilecek bir afete yol açabilecek duyarsızlığa tepki gösterdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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