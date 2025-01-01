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Denizli'de eğitim uçağı tarlaya ters şekilde sert iniş yaptı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ne boş bir tarlaya Isparta'dan havalanan eğitim uçağı iniş yaptı. Ters bir şekilde inen uçağın pilotu yaralandı.

AA

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Denizli’de eğitim uçağı tarlaya ters şekilde sert iniş yaptı

Denizli'deki olay, saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlaya uçak indiğini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli’de eğitim uçağı tarlaya ters şekilde sert iniş yaptı

Bölgede arama yapan ekipler, İsabey Mahallesi Höyük mevkisindeki boş araziye düşen eğitim uçağının yerini tespit etti.

Denizli’de eğitim uçağı tarlaya ters şekilde sert iniş yaptı

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönen uçak, ters vaziyette çamura saplandı. Kazadan yaralı olarak kurtarılan pilot Şükrü Yiğit Devebacak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.

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