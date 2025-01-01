Denizli’de eğitim uçağı tarlaya ters şekilde sert iniş yaptı

Denizli'deki olay, saat 12.00 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlaya uçak indiğini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.