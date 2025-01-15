Kayak merkezinde zumba gösterisi

DENİZLİ'DE spor kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerin katılımıyla Denizli Kayak Merkezi'nde zumba etkinliği düzenlendi. Karla kaplı doğada zumba yapan kadınlara, kayak merkezine gelenler de eşlik etti.Belediyenin düzenlediği spor kurslarına katılan kadınlar, Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen zumba etkinliğinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar eğlenceli ve sağlıklı bir gün geçirdi. Zumba etkinliğine katılan kadınlar bu organizasyondan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.