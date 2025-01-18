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Haberler Denizli Frenleri boşalan kamyon taksi durağına daldı

Frenleri boşalan kamyon taksi durağına daldı

Denizli’de meydana gelen olayda park halindeki kamyon frenleri boşalması sonucu durağına girdi. İçinde sürücüsünün olmadığı kamyon çarptığı taksi durağına büyük oranda hasar verdi.

İHA

Giriş Tarihi:

Frenleri boşalan kamyon taksi durağına daldı

Denizli'nin Buldan İlçesi Dörteylül Mahallesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeyken frenleri boşalan kamyon kendi kendine hareket etti. İçerisinde sürücüsünde de olamadığı kamyonet kontrolsüz şekilde hızlanmaya başladı.

Frenleri boşalan kamyon taksi durağına daldı

Karşı tarafta bulunan taksi durağına çarparak duran kamyon taksi durağına büyük hasar verdi. Taksi durağının içerisinde oturan taksi şoförünün olaydan yara almadan kurtulması kamyon sahibine ve durak sahibine teselli kaynağı oldu. ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili incele yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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