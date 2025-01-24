Denizli’de feci kaza! Takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan N.K idaresindeki 43 UCE 375 plakalı otomobil, Yenicekent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından ise takla attı. Aydınlatma direğini deviren otomobil çarpmanın etkisiyle devrilerek ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü N.K ve yolcu koltuğunda oturan N.K. ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza neticesinde aydınlatma direğine çarparak hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.