Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

Denizli'de kanser nedeniyle 1 ay önce yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sude Kesikbaş'ın vasiyetini yerine getiren ailesi, Sude'nin 3 kedisine gözleri gibi bakıyorlar. Sude'nin kardeşi Sena, kedilerin ablasının emaneti olduğunu belirterek, onlarla moral bulduğunu söyledi.

1 ay önce hayatını kaybeden Sude Kesikbaş'ın vasiyeti üzerine evlerindeki 3 kediye gözleri gibi bakan anne Pervin ve baba Hüsamettin Kesikbaş ile hayatta kalan 13 yaşında ki kızları Sena Kesikbaş, kedilerin üzerine titriyorlar.

Kedilerin bakımlarını düzenli yaptırdıklarını belirten Baba Hüsamettin Kesikbaş, " Kızın Sude, tedavi süresi boyunca çok sevdiği hayvanların aklından çıkarmadı. Her zaman hayvanlarıma iyi bakın diyordu. Bizlerde onun vasiyetini seve seve yerine getiriyoruz. 3 kedisine gözümüz gibi bakıyoruz. Kardeşi Sena'da kedilerle, ablasını yad ediyor. Ayrıca Sude gibi hayvan derneklerine bağışta bulunmaya devam ediyoruz" dedi.