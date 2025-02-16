  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

SEBAHATTİN ALP ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

Denizli'de kanser nedeniyle 1 ay önce yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sude Kesikbaş'ın vasiyetini yerine getiren ailesi, Sude'nin 3 kedisine gözleri gibi bakıyorlar. Sude'nin kardeşi Sena, kedilerin ablasının emaneti olduğunu belirterek, onlarla moral bulduğunu söyledi.

Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

1 ay önce hayatını kaybeden Sude Kesikbaş'ın vasiyeti üzerine evlerindeki 3 kediye gözleri gibi bakan anne Pervin ve baba Hüsamettin Kesikbaş ile hayatta kalan 13 yaşında ki kızları Sena Kesikbaş, kedilerin üzerine titriyorlar.

Sude’nin kedilerine gözleri gibi bakıyorlar

Kedilerin bakımlarını düzenli yaptırdıklarını belirten Baba Hüsamettin Kesikbaş, " Kızın Sude, tedavi süresi boyunca çok sevdiği hayvanların aklından çıkarmadı. Her zaman hayvanlarıma iyi bakın diyordu. Bizlerde onun vasiyetini seve seve yerine getiriyoruz. 3 kedisine gözümüz gibi bakıyoruz. Kardeşi Sena'da kedilerle, ablasını yad ediyor. Ayrıca Sude gibi hayvan derneklerine bağışta bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA