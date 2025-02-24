Denizli’de akılalmaz olay! ’Servis kalkış saati’ tartışmasında kan aktı

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen olayda sodyum sülfat fabrikasında çalışan Mustafa Semih Güngüner (27), çalıştığı işletmenin servis şoförlüğünü yapan T.Y., ile aralarında servisin kalkış saatine ilişkin tartışma yaşadı. Diğer personellerin araya girmesiyle ikilinin tartışması sona erdi. Olayın ertesi günü gece vardiyasından çıkan Mustafa Semih Güngüner, T.Y.'nin kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan tüm personelleri bırakan T.Y., Mustafa Semih Güngüner'i ise en sona bıraktı. Tüm personelin inmesinin ardından T.Y., ile Mustafa Semih Güngüner arasında ikinci kez tartışma çıktı. Servis şoförü T.Y., yanında bulunan silahla Mustafa Semih Güngüner'e 4 el ardı ardına ateş etti. T.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Semih Güngüner'i ağır yaralı olarak ambulansla Çardak Devlet Hastanesine sevk etti. Olayın şüphelisi servis şoförü T.Y., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan Mustafa Semih Güngüner ise daha sonra Denizli'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



