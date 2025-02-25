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Haberler Denizli Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

DENİZLİ'DE polis ekip aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada doğum günü için pastaneye giden aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 35 M 5796 plakalı otomobil seyir halindeyken, kavşakta polis memuru S.A'nın kullandığı 20 A 5442 plakalı polis ekip otosu ile çarpıştı.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücüsü ise otomobilden dışarıya fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 4 yaralı

Ekip aracının personel değişimi için gittiği öğrenilirken, çarpıştığı otomobildeki ailenin ise doğum günü olan çocukları için pastaneden pasta aldıkları ve evlerine gittiği ifade edildi.

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