Kendi ürettikleri çiçeklerle hemcinslerini sevindirdiler

Denizli'de yapay çiçek üretimi yapan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, bazı resmi kurum ve kuruluşlarda görev yapan kadınlara kendi hazırladıkları çiçeklerden taktim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Valiliğinde görev yapan kadınlara ziyaret ederek kendi hazırladıkları çiçekleri taktim etti. Çiçek taktimin ardından Kooperatif Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı da ziyarette bulundu.