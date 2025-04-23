Azman güvercinler güzellikleriyle yarıştı

DENİZLİ'YE özgü 'Azman' ırkı güvercinler arasında 12. kez düzenlenen Güvercin Güzellik Yarışmasında 93 kuş birinci seçilebilmek için yarıştı. Yarışmaya yetiştiriciler 93 güvercin ile katıldı. Yarışmaya katılan güvercinler jüriler tarafından renk düzeni olarak düz beyaz, kesme kuyruk ve ciba kategorilerinde genç ve yetişkin ile dişi ve erkekler olmak üzere ayrı ayrı toplam 12 grupta değerlendirmeye alındı. 12. Azman Güvercin Güzellik Yarışmasında yapılan değerlendirmeler sonucu Yetişkin Beyaz Erkekler, Yetişkin Beyaz Dişiler, Genç Beyaz Erkekler, Genç Beyaz Dişiler, Yetişkin Kesme Kuyruk Erkekler, Yetişkin Kesme Kuyruk Dişiler, Genç Kesme Kuyruk Erkekler, Genç Kesme Kuyruk Dişiler, Yetişkin Ciba Erkek, Yetişkin Ciba Dişi, Genç Ciba Erkek ve Genç Ciba Dişi kategorilerinde dereceye giren güvercin sahipleri ödüllendirildi.