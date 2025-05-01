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Uykuda gelen ölümler endişe yarattı

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Uykuda gelen ölümler endişe yarattı

DENİZLİ'DE Son günlerde birbiri ardına uykuda ölüm vakalarının yaşanması endişeye sebebiyet verirken, korkutan durumun nedeni araştırılıyor. Aynı şehirde birkaç gün içerisinde birbiri ardına benzer vakaların yaşanmasının ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri otopsiye gönderildi.

Uykuda gelen ölümler endişe yarattı

En son Denizli Buldan'da meydana gelen olayda, Serkan Çelikkaya'nın (42) sabah yatağından kalkmaması üzerine eşi uyandırmak için yanına gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelikkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Öte yandan geçtiğimiz birkaç gün içerisinde de birbiri ardına benzer vakalar yaşanmıştı. Yine Denizli'de 55 yaşındaki ziraat mühendisi Hakan Okul ve Mehmet Sarıdoğan uykularından uyanmamış ve öldükleri tespit edilmişti.

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