Böyle tepki görülmedi! Denizli’de davul zurnalı evrak teslimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devir alınan 34 yıllık akaryakıt istasyonunun ruhsatı yenilenmeyen ve ardından mühürlenen firmayı haklı bulan mahkeme, iki defa yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SIRA DIŞI BİR EYLEM

6 aydır mücadele veren firma, mührün sökülmesiyle sonuçlanan mahkeme kararını, davul zurnayla belediyeye teslim ederek sıra dışı bir eyleme imza attı. Akaryakıt istasyonu, 1 Kasım 2024 tarihinde Antalya merkezli bir firma tarafından devir alındı. Mahkeme, ruhsat verilmeme yönündeki uygulama hakkında yürütmeyi durdurma kararına hükmetti. Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasıyla rahatlayan firma, büyükşehir zabıtasını yeniden işyerinde görünce şok oldu. Zabıtalar tarafından işletmeye, 15 günlük süresi olduğu tutanak tebliğ edildi. Yeniden mahkemeye başvuran firma, karar açıklanmadan 7 Mayıs'ta istasyonun mühürlenmesi ile zor durumda kaldı. Firmanın yatırım danışmanı Engin Öz, mahkemenin mührün sökülmesi yönündeki kararını, müzisyenlerle birlikte götürdü. Davul, zurna ve keman eşliğinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına gelen firma temsilcileri, süreçte yaşanılanlara tepki için kararı elden teslim etti.