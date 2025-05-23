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Haberler Denizli Pamukkale’de tadilat krizi

Pamukkale’de tadilat krizi

ÖZEL HABER SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Pamukkale’de tadilat krizi

DENİZLİ'DE her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Pamukkale travertenler bölgesindeki Güney Kapı ve antik Kleopatra Havuzu'nda tadilat başlatıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Tadilat nedeniyle bölgeye girişlerde uzun kuyruklar oluşması hem turistleri hem de turizmcileri rahatsız ediyor.

Pamukkale’de tadilat krizi

Pamukkale travertenlerini her gün ortalama 10-12 bin kişi ziyaret ediyor.

TURİZMCİLER TEPKİLİ

HAZİRAN-AĞUSTOS dönemini kapsayan tadilatın zamanlaması ise tepkilere neden oldu. Turizmciler sezon ortasında yapılan çalışmaların bölge turizmini olumsuz etkileyeceğini savundu.

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