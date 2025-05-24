Denizli’yi yap-boz tahtasına çevirdi!

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, geçen hafta saat 10.00 ile 20.00 arası 30 gün süreyle deneme amaçlı trafiğe kapatılan Bayramyeri Meydanı, esnaf ve vatandaşı canından bezdirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun bu uygulama için yaptığı açıklama ise alay konusu oldu.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Meydandaki esnafla konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, "İnanılmaz bir curcuna var. 2 yolun başına 2'şer duba ile sözde çözüm üretmişler. Buraya gelin esnafla görüşün. İnsaalar iş-aş derdinde. Sizler fantezi derdindesiniz. Siz Denizli'yi yap boz tahtasına çevirdiniz. Bu kent sizin oyuncağınız değil. Esnafla bir konuşun kafanıza göre karar almayın" diye tepki gösterdi.

Bayramyeri esnafı ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi: "CHP Belediyesi Bayramyeri esnafını kafaya taktı", " Böyle giderse, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun adı 'dubacı başkan' diye çıkar. Milletin işini düzenini bozmayın", "Bunlar sadece heykel yaparlar. Vatandaş hizmet bekliyor. Onların Hizmet diye dertleri yok ki." "Maalesef yaptıkları sadece bõyle boş işler. Yaşlı ve engelli olanlar düşünülmemiş", " Yazık vallahi yazık, ne alaka. bu hizmet değil keyfiyet."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Bayramyeri Meydanı'nın Denizli'ye yakışır, estetik bir görünüme kavuşturulması ve ticaretin kalbinin atmaya devam edeceği tarihi bir cazibe merkezi haline getirilmesinin amaçlandığı belirterek, "Fazla şikayet gelmezse bu uygulama sürekli hale gelecek Yeni düzenlemeyle meydanın kullanımının kolaylaştırılması ve bölgedeki ticari hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor" diye yapılan uygulamayı savundu