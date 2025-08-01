Denizli'de feci olay! Kayınvalidesine gelen polis, uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti





Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

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