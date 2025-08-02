Bitcoin cinneti!

AİLESİNİ KURŞUNA DİZDİ

Denizli dün korkunç bir aile katliamına tanıklık etti. Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki polis memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşi ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın Merkezefendi ilçesindeki evine geldi. Söylemez, burada sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı, 7 yaşındaki oğlu Yağız ve 2 yaşındaki kızı Duru'nun başına birer el ateş edip aynı silahla canına kıydı.

BORÇ BUNALIMI İDDİASI

Silah sesini duyan kayınvalide, dışarıya koşup komşulardan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, Söylemez'in kripto para borsasında 3-4 milyon lira kaybettiği ve borçları yüzünden de eşiyle sık sık tartışma yaşadığı iddia edildi.