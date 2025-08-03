Alevler içinde ormancıların duygulandıran duası

Denizlili ormancıların, alevlerle mücadele ederken verdikleri yemek molasında yaptıkları, "Ya Rabbi, bizim soframıza Halil İbrahim bereketi ver. Ölmüşlerimize rahmet, bakide kalanlara selamet ver. Ormanlarımız yanıyor, yangınları söndürmek için bu arkadaşlar mücadele veriyor; bunlara güç kuvvet ver yarabbi. Rahmetini bizden esirgeme yarabbi. Bol yağışlar nasip et ki, ormanlarımızdaki yangınlar sönsün" şeklindeki dua, verilen mücadelenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.Fedakar ormancıların, sosyal medyada "Rabbim dualarını kabul etsin" etiketiyle paylaşılan duası, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.