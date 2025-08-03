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Çocuklar uzayın gizemlerini keşfetti

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Çocuklar uzayın gizemlerini keşfetti

Denizli Bilim Merkezi, Beyağaç Topuklu Yaylasında düzenlenen Sandras Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi. 5-17 yaş aralığındaki grup, Denizli Bilim Merkezi'nin hazırladığı atölyelere katılarak uzayın gizemlerini keşfetme fırsatı buldu. Genç katılımcılar, teleskoplarla gece gökyüzünü gözlemleyerek Samanyolu ve diğer gök cisimlerini yakından tanıdı. Ayrıca "Evrenin İvmeli Gelişmesi Nedir?" başlıklı sunumda evrenin genişlemesi ve yapısı hakkında pek çok soruya yanıt buldular.

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