16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

DENİZLİ'NİN Kale ilçesinde 16 yaşındaki genç, evinde tüfek ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, gece saatlerinde Kale ilçesinde toplu konutlar bulunan 6 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Gün boyu ailesi ile birlikte tütün tarlasında çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki B.S., akşam saatlerinde tek başına evine geri döndü. O andan sonra B.S.'den uzun süre haber alamayan aile, gece eve döndüğünde, oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.S.'nin bir süre önce hayatını kaybettiği tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde B.S.'nin evde bulunan av tüfeği ile hayatını son verdiği değerlendirilirken, kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi