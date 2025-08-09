Bakıcı kadın dehşeti anlattı

Denizli'de yatalak annesini darp ederek komalık eden doktor Mehmet Gümüş, polis tarafından gözaltına alınırken, Hafize Gönül Gümüş'ün bakıcısı Ayşe Kaya, dehşet anlarını Yeni Asır'a anlattı. Doktorun kendisini de tehdit ettiğini kaydeden Kaya, "Biraz daha geç kalsam Hafize anneyi öldürebilirdi" dedi. Pamukkale ilçesi Fesleğen mahallesinde yatalak annesi Hafize Gönül Gümüş'ü 'Bana para bul, para' diyerek döverek hastanelik edip dehşeti yaşatan doktor oğlu Mehmet Gümüş, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saatlerce oğlundan dayak yediği için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli Hafize Gönül Güden'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

'BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

2 aydır yaşlı kadının bakıcılığını yapan ve infial uyandıran olayın ortaya çıkmasını sağlayan bakıcı kadın Ayşe Kaya, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kaya, "Eve geldiğimde, Hafize anneyi koma halinde yerde yatarken yarı baygın buldum. Yüzü ve elleri kan içindeydi. Oğlu Mehmet evdeydi. Az daha geç kalsam, annesine yine dayak atıp öldürebilirdi. Bana da 'Seni de balkondan aşağıya atarak öldüreceğim' diye tehditler savurup, evden ayrıldı. Hemen 112'yi aradım. Eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Beni öldürmekle tehdit eden Mehmet Gümüş'ten şikayetçi oldum" dedi. Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövüldüğünü belirledi. Dayakçı doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.