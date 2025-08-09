Esiyle yakaladığı kadını parkta sürükledi

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde, kocasının aldattığından şüphelenen kadın, iz sürerek eşiyle birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi. Mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek başka bir ilçeye giden müdür kocaya, idari yaptırım uygulandı. Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı. 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi. Çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, kayıt ettirdi. Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.