Rezidansta şüpheli ölüm

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Aya Rezidans'taki dairede meydana gelen olayda, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Kavak olduğu belirlendi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok büyük projeye imza atan 2 çocuk babası Mehmet Kavak'tan (60) haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansa geldiklerinde iş adamını kanlar içinde bulundu. Aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu. İhbar üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Kavak'ın beylik tabancası yanında bulundu. İntihar üzerine durulan olayda Kavak'ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçmiş dönemlerde Denizlispor'da Asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak'ın ölüm haberi Denizlispor camiası ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.