Son doğum günü

DENİZLİ Merkezefendi'de yaşayan Ezgi Elçin Ünal (22), arkadaşları ile birlikte nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in (23) doğum günü için parti düzenledi. Kutlamanın ardından çift, 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın kullandığı otomobille eve doğru yola çıktı. Ancak alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hızla ağaca çarptığı görülen otomobil kaza sonrası hurda yığınına döndü.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

EKİPLER tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Tığlı, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Ezgi Elçin Ünal ve nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in sürpriz doğum günü partisinde çektirdikleri son fotoğraf yürek burktu.

Yapılan kontrolde İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki gencin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen çiftin yakınları acı haberle yıkılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.