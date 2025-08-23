Denizli’de çöp isyanı: 1 aydır toplanmıyor!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Demiryolu Caddesinde işletmeleri bulunan esnaf, yaklaşık 1 aydır cadde üzerindeki çöplerin belediye tarafından toplanmamasına tepki gösterdi. Çöp ve atık birikintilerinin cep telefonuyla görüntüsünü çeken esnaf, görüntü kirliliğini gözler önüne seren manzaraları sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen paylaşım, büyük tepki topladı. Merkezefendi'de toplanmayan veya zamanında alınmayan çöplerin yaz aylarında büyük sıkıntıya neden olduğunu savunan vatandaşlar, bu yaz koku ve yetersiz ilaçlama yapılmaması nedeniyle sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti.