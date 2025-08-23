  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizlili üretici 700 rakımda muz yetiştirdi

SEBAHATTİN ALP

Denizli'nin Buldan ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Helvacılar Mahallesi'nde ikamet eden ve dokumacılık yapan Hasan Esen, 700 rakımda muz ve limon yetiştiriyor. İlk başta komşuları yetişmeyeceğini söylemesine rağmen fidanları iyi baktığını ve şimdilerde muz ağacı, iki katlı evinden daha da uzun olduğunu belirten Hasan Esen, "Muz ve limon Akdeniz bölgesinde yetişir diye biliyordum ama imkansızı başardık diyebilirim. Bu başarıdan dolayı da çok mutluyum" dedi. 2 yıl önce Kuşadası'ndan asker arkadaşının muz fidanı getirdiğini ve o zamandan beri fidanları iyi baktığını ifade eden Hasan Esen, "Muz ağacım iki katlı evimin boyuna ulaştı. Bol meyve veriyor" diye konuştu.

