‘Otobüs Yolu’ projesi kenti kaosa sürükledi

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla kentin en işlek ticaret merkezlerinden olan İstiklal Caddesinde hayata geçirilen 'Otobüs Yolu' projesi, daha ilk gününde esnaf ve vatandaşların büyük tepkisini aldı. Trafiği rahatlatacağı öngörülen uygulama kentte kaos yaratırken, vatandaşlar 10 dakikada ulaşabildikleri noktalara mesai giriş çıkış saatlerinde 30 dakikada varabildi. Esnaf, ise müşterilerin park etme yasağı nedeniyle alışverişe gelememesinden şikayetçi oldu. Fesleğen Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi - Hürriyet Caddesi kavşağını kullanmak zorunda kalan sürücüler de yeni uygulamayı eleştirdi. Sola dönüşün kapatıldığını gören sürücüler yasak olmasına rağmen otobüs yolunu kullanmak zorunda kaldı. Bazıları ise Denizli - Muğla karayoluna inerek yeni bir güzergah tercih etti.