Denizli Buldan’da alevlerle mücadele sürüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde Çarşamba günü başlayan orman yangınıyla mücadeleye devam ediliyor. Alevlerin yaklaştığı Buldan Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ile 4 yerleşim merkezindeki 84 hanede ikamet eden vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiğini açıklandı. Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Bostanyeri ve Bölmekaya mahalleleri ile Arıklı ve Karadere Mezraları'nda bulunan toplam 84 hanede yaşayanlar ile alevlerin yaklaştığı hastanedeki hastaların tahliye edildiği bildirildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ZORLUYOR

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda, 151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yer alıyor. Havadan incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.