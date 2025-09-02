  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Denizli Denizli'de 6 gün süren yangının ardından acı manzara

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos'ta çıkan yangın, arazinin sarp, kayalık olması ve şiddetli rüzgarla 6 gün sürdü. Ekiplerin gece yaptığı müdahaleyle alevler sabahın ilk ışıklarıyla helikopter desteğinin de eklenmesiyle kontrol altına alındı. Günlerce süren yangın, Buldan'ın yeşil örtüsünü siyaha boyadı.

İHA

Denizli'nin Buldan ilçesinde 6 gün boyunca devam eden yangın kontrol altına alındı. Sarp ve kayalık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla dağıldı. Müdahalesi günler süren yangını havdan ve karadan yapılan zorlu mücadele sonucu kontrol altına alındı.

27 Ağustos tarihinde başlayan yangın bazı mahallelere sıçrarken rüzgarın yönüne göre Buldan ilçe merkezine de tehdit etti. 6 günde geniş çaplı alanda yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Buldan'ın yeşil bitki örtüsünün siyaha dönüşü yürekleri dağladı.

