Denizli'de acı olay! Sadece balkonda hava almak istemişti... Yere çakıldı!

Denizli'de temiz hava almak için evinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Murat Çetin, dengesini kaybederek 5.kattan yere çakıldı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Denizli'de hava almak için balkona çıkan adam dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan Murat Çetin (60) dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğrenen Murat Çetin'in yakınları olay yerine geldi. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Murat Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

