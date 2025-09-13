Pamukkale ‘En’ler listesinde ikinci sırada yer aldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, 2025 yılının ilk 8 ayında yaz sonu itibariyle en çok ziyaret edilen 2. ören yeri oldu. Beyaz travertenleri, müze ve antik kentiyle ziyaretçilerini ağırlayan Hierapolis- Pamukkale ören yeri, 1 milyon 613 bin 357 kişiyle Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. İzmir'deki Efes Ören yeri 1 milyon 741 bin 547 kişiyle ilk sırada yer alırken, Nevşehir'deki Göreme Ören yeri ise 766.937 kişiyle listenin üçüncü sırasında yer aldı.