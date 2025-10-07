Denizli'de kanlı takip! Husumetlisi yerine başkasını öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan cinayet olayında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Şenbakar (47) plakasını söktüğü kamyonetle, müteahhit Zeki Önel'in kullandığı 20 V 8229 plakalı otomobili bir süre takip etti. Akça Caddesi'nde hızını artıran kamyonet, otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Şenbakar, otomobilden dışarıya çıkan müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve iş adamlarının işlerini yapan Kadir Kaya'ya (32) tüfekle rastgele ateş açtı. Olayın ardından Şenbakar, aracını olay yerinden bırakarak yaya olarak kaçtı.
YAYA OLARAK KAÇTI
Saldırı sonucu Kadir Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Zeki Önel ve Tahir Önel yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede hemen tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kadir Kaya
Eyüp Şenbakar
OPERASYON DÜZENLENDİ
Olayın ardında şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı güzergah üzerindeki kameraları anbean inceleyen ekipler, cinayet zanlısı Eyüp Şenbakar'ı Karahasanlı Mahallesi'nin bahçe içerisindeki prefabrik evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla Şenbakar, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, cinayet zanlısının saldırıdaki asıl hedefinin alacak verecek meselesi yüzünden husumetli bulunan iş adamı Zeki Önel'in olduğu, mermer ustası Kadir Kaya'yı ise kavgayı engellemek isterken vurduğu iddia edildi.