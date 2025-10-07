Denizli'de kanlı takip! Husumetlisi yerine başkasını öldürdü

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Şenbakar (47) plakasını söktüğü kamyonetle, müteahhit Zeki Önel'in kullandığı 20 V 8229 plakalı otomobili bir süre takip etti. Akça Caddesi'nde hızını artıran kamyonet, otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Şenbakar, otomobilden dışarıya çıkan müteahhit Zeki Önel (39), kardeşi Tahir Önel (38) ve iş adamlarının işlerini yapan Kadir Kaya'ya (32) tüfekle rastgele ateş açtı. Olayın ardından Şenbakar, aracını olay yerinden bırakarak yaya olarak kaçtı.