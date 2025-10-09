Anne ve kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir, öğle saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve kızdan haber alamayan komşuları eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde güvenlik önlemleri alınırken cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.