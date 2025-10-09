Denizli’de şaşırtan olay! 7 yıl sonra yeniden kayboldu

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Ahmet Sünger, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ahmet Sünger'den haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından kayıp şahsın bulunması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Katıp olarak aranan belediyeden emekli Ahmet Sünger'in 2018 yılı Aralık ayında da kaybolduğu, o dönem Akkonak Mahallesi'nde ikamet eden şahıs, 3 gün sonra Karaman Mahallesi'nde baygın olarak bulunduğu ortaya çıktı. Geçici hafıza kaybı yaşayan Sünger'in sokaklarda dolaşırken yorgun düştüğü belirtilmişti.