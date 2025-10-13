Denizli’de düğün çerezi hazırlarken tavan başlarına çöktü

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 272/3 Sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde meydana gelen olayda, Hamit Tan'a ait evde pazar günü gerçekleşecek olan düğünün hazırlıkları yapılıyordu. Düğünde dağıtılacak çerezlerin hazırlanırken, aile üyeleri bir yandan da kendi aralarında oyun havası ile eğlendiği öğrenildi. Ailenin mutlu hazırlıkları sırasında içerisinde bulundukları kerpiç evin tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle birlikte evdekilerin yardım çığlıkları yükseldi. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve SAR arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tavanın çökmesiyle, yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.