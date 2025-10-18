Denizli’de ağabeye kardeş bıçağı

Denizli'de ağabey ve kardeşin kavgasında kan döküldü. Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cevat Semerci (51) ve Ferhat Semerci (44), evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Cevat Semerci, evden çıkarak uzaklaşmak istedi. O esnada arkasından gelen kardeşi Ferhat Semerci, ağabeyini sokak ortasında bıçakla yaraladı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ferhat Semerci, eve geri dönerken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği değerlendirilen Semerci, ambulansla hastaneye sevk edildi. Cevat Semerci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.