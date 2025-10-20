Günübirlik kabus! Tur otobüsü devrildi: 1 ölü 32 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, İzmir'den günlük tura katılan kişileri taşıyan otobüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Buldan ilçesi karayolunda meydana geldi. İzmir'den Günübirlik tura katılanları taşıyan Cevdet Uça (49) yönetimindeki otobüs, Bölme Kaya Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yoldan çıkıp, devrildi.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede, yolculardan Güldane Altınova'nın (67) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, yaralanan sürücü dahil 32 kişi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ederken, 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.