Düğün evi cenaze evi oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde düğün konvoyunda bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçtaki 4 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Buldan ilçesi Derbent Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız almak için Beyler Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan plakası belirlenemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve ağır yaralı olan Mehmet Karaca'yı (24) ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk etti. Aynı zamanda araçta bulunan diğer 4 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi. Hastaneye sevk edilen Mehmet Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.