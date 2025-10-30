Denizli’de pelerinsiz kahraman! Hobisi kayıp çocukları bulmak…

Denizli'de geçtiğimiz yıl balkondan atlayarak evden kaçan çocuğun bulunmasını sağlayan duyarlı belediye personeli Hüseyin Ünal, bu kez de kayıp ihbarı yapılan çocuğu ailesine kavuşturdu. İzin gününde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'ndeki evinde dinlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli Hüseyin Ünal, sosyal medyada gezinirken "Üzerinde Galatasaray forması bulunan" 4 yaşındaki U.D.'nin kayıp olarak arandığına dair paylaşımları gördü.

BU İLK BULUŞU DEĞİL

Çocuğun kısa süre önce Atalar Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığının paylaşımlarda yer alması üzerine duruma kayıtsız kalmayan Ünal, arama çalışmalarına destek vermek için bölgedeki sokakları araştırmaya başladı. 20 dakika sonra evinden 1.5 kilometre uzaklaşan U.D.'yi Hacıkaplanlar Mahallesi Kaplanlar Camisi yanındaki parkta bulan Ünal, çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Çocuklarına kavuşan aile, gösterdiği örnek davranış nedeniyle duyarlı belediye personeline teşekkür etti. Hüseyin Ünal, 24 Ekim 2024 tarihinde ise Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde dedesi ve 3 kardeşiyle birlikte bulunduğu bir anda birinci kat balkonundan atlayarak evden kaçan 4 yaşındaki M.S. isimli çocuğu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda soğuk havada üzerinde ceketi olmadan koşarken fark etmişti. Ünal'ın muhafaza altına aldığı çocuk, ablasıyla birlikte bölgeye gelen dedesine teslim edilmişti.