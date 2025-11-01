Müge Anlı’da cinayet iddiası

DENIZLI'DE Dımbazlar Göleti'nde cansız bedeni bulunan 3 çocuk babası İbrahim Kayaaslan'ın şaibeli ölümü, Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi.

OLAYLAR DEĞİŞTİ

İLK etapta boğulma vakası olarak değerlendirilen olay, programda ortaya çıkan iddialarla bambaşka bir boyut kazandı. 40 yaşındaki Kayaaslan, 2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde yaşamını yitirdi. Yakınları İbrahim Kayaaslan'ın bir cinayete kurban gittiğini düşünürken şüphe oklarını ise gelinlerine yönelttiler. Ortaya çıkan iddialar, olayın seyrini değiştirdi. Acılı anne Esma, Müge Anlı'nın programına katıldı. Kayaaslan'ın ilk evliliğinden olan kızı, üvey annesi Samime Kayaaslan hakkında dikkat çeken ifadeler verdi. Genç kız, "Samime suya atlayıp babamı kurtardığını söylüyor ama babamı kurtarmaya çalışmamı" dedi.