Ölümün şakası yok

Denizli'de lise öğrencisinin evine çağırdığı 15 yaşındaki kız arkadaşını av tüfeğiyle vurup öldürmesinin ardından olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Jandarma tarafından kaçtığı ormanlık alanda yakalanan çocuğun ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.

SAÇMALAR BAŞINA İSABET ETTİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti. Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle gittikten sonra dehşet yaşandı. İddiaya göre, evde otururken, Burak K. babasına ait ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynamaya başladı. Silah birden ateş alırken tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Kız kardeşi, Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığını görünce dışarı çıkarak, 'Ablamı öldürdü' diye bağırırken, paniğe kapılan Burak K. evden kaçtı. Çocuğun çığlıklarını ve silah sesini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, başından vurulan Jahani'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan Burak K. ilk ifadesinde "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise 'Yapamazsın' dedi. Ben de içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dedi.